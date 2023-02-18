الداخلية تبدأ زيادة عدد السلاسل التجارية المشاركة فى «كلنا واحد»

وارتفعت أعداد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة ابتداء من اليوم، لتصل إلى 31 سلسلة تجارية، بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكل محافظات الجمهورية.
وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة، بواقع 5 سيارات لكل قافلة؛ لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان"، وكذا السلع المعمرة، والسجاد والمفروشات، بالمناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة؛ وذلك طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
وفى السياق ذاته، تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة"، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية التي تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.
يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وإنفاذ لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ(23) من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
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