تأكيد مصر ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى ليبيا يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى "الجمهورية" وتحت عنوان (شكرى: ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى شؤون ليبيا)، نقلت الصحيفة تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى مجددا - خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى حول ليبيا - على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى الشئون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5).

وقال السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سلط الضوء - خلال كلمته - على تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء فى ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها فى إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد وفقاً للولاية التى منحها إياه ملتقى الحوار الليبى.

وأبرز شكرى جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة فى ليبيا الشقيقة، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا فى إطار الالتزام بمسار الحل الليبى الليبى، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستورى بين مجلسى النواب والأعلى الدولة.



وتحت عنوان (ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.. إجراء 1.6 مليون عملية جراحية) ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن وزارة الصحة والسكان أعلنت الانتهاء من إجراء مليون و580 ألفا و458 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزارة تابعت أكثر من 18 ألفا و614 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى منتصف فبراير لعام 2023، بالإضافة إلى استقبال 65 ألفا و517 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال عبدالغفار إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.



وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان (الشيوخ يناقش تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غدًا)، أن مجلس الشيوخ يبدأ جلساته العامة غدًا، ويناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وأضافت الصحيفة أن تقرير اللجنة المشتركة أوضح أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية، بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة، التى انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذى أُنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص.

وعالميا ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (‫أمريكا ترفض مشروع قرار دولى يدعو لإيقاف الاستيطان الإسرائيلى)، أن الولايات المتحدة أعربت عن عدم رضاها عن مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى، يدعو إلى الوقف الفورى لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلّة، فى نصّ ندّدت به إسرائيل بشدّة.

‫ وأضافت الصحيفة أن مشروع القرار، الذى وزّعته الإمارات العربية المتحدة، قبل جلسة مرتقبة للمجلس يوم الاثنين المقبل، يؤكد مجدّدا أنّ إنشاء إسرائيل مستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967، بما فى ذلك القدس الشرقية، ليس له أى شرعية قانونية، ويشكّل انتهاكا للقانون الدولى.‬

وأشارت إلى أن مشروع القرار يدين كلّ محاولات الضمّ، بما فى ذلك القرارات والإجراءات التى تتّخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات، ويدعو إلى التراجع عنها فورا.