أهم الأخبار المتوقعة اليوم السبت 18 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - أديس أبابا

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى أعمال الدورة الـ36 لقمة الاتحاد الإفريقى، تحت عنوان "تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

القاهرة

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، الاجتماع الأخير له بالدورة الحالية، قبل انتخابات التجديد النصفى للمجلس والنقيب المقررة فى الثالث من مارس المقبل.

الجزائر

يبدأ رئيس برلمان كينيا موسى ويتا نجانجولا، زيارة رسمية إلى الجزائر، تلبية لدعوة إبراهيم بوغالى رئيس المجلس الشعبى الجزائرى "الغرفة الأولى من البرلمان".

بكين

تستأنف الصين إصدار تأشيرات الموانئ وتنفيذ سياسة "الترانزيت" بدون تأشيرات لمدة 72 ساعة حتى 144 ساعة، وذلك لمواطنى كوريا الجنوبية.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، معرضًا للفن التشكيلى، بعنوان "أجواء مصرية" للفنان مصطفى الدواخلى، بقاعة زياد بكير للفنون.. كما يفتتح رئيس دار الأوبرا، معرضا للفن التشكيلى بعنوان "للفن ضوء"، بقاعة صلاح طاهر للفنون.. وتنظم الدار أمسية فنية، تحييهما فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

القاهرة

تعرض سينما "زاوية" بوسط البلد فيلم "بئر الحرمان" للراحلة سعاد حسنى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان نجيب محفوظ، الذى تنظمه "زاوية" حتى 2 مارس المقبل.

بورسعيد

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى - الإدارة العامة للتعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع الكيان الشبابى "اتحاد طلاب تحيا مصر"، فعاليات المُنتدى الوطنى لبناء الوعى فى نسخته الأولى، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

القاهرة

تنطلق فعاليات بطولة التأهيل الثانية لكرة السرعة للكبار 2022-2023 لـ اللعب الزوجى فى الصالة المغطاة بجامعة حلوان، بمشاركة ما يقارب 600 لاعب ولاعبة يمثلون 16 هيئة تابعة للاتحاد.

الخرطوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، نظيره الهلال السودانى، بملعبه فى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.