طقس السبت.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - الأرصاد الجوية

ويسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء.

ومن المتوقع تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود الغيوم الجزئية والسحب المنخفضة والمتوسطة فى سماء المحافظات.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى الكبرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 09

بنها 18 10

دمنهور 18 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 08

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 21 06

نخل 17 03

كاترين 14 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 17 10

السلوم 15 08

سيوة 16 04

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 12

شلاتين 26 13

حلايب 23 14

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 07

بنى سويف 20 06

المنيا 21 06

أسيوط 21 07

سوهاج 23 07

قنا 26 08

الأقصر 26 08

أسوان 27 09

الوادى الجديد 23 07

أبوسمبل 25 07