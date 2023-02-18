4 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس السبت

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "طقس بارد صباحا، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد".

وتابعت: "ويسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء".

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم؛ فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.