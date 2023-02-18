تهنئة من الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية إلى رئيس الطائفة الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، القس الدكتور أندرية ذكى، بمنصب رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر لمدة جديدة، كما هنأ الدكتور القس جورج شاكر، نائبًا لرئيس الطائفة.





وأكد رئيس الأساقفة على التعاون الوثيق بين الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية بمصر فى كافة المجالات. وتمنى رئيس الأساقفة التوفيق للدكتور أندرية ذكى فى قيادته للطائفة الإنجيلية بما يتمتع به من وعى وثقافة ورؤية شاملة للعيش المشترك.

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