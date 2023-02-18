الكنيسة الكاثوليكية تهنئ أندرية زكى

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندرية ذكى، رئيس الطائفة الإنجيلية لانتخابه؛ رئيسًا للطائفة لفترة جديدة.





"وقال الأنبا إبراهيم إسحق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ جناب الدكتور القس أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وجناب القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، لتجديد قيادات الطائفة الإنجيلية الثقة فيهما".

وتابع: "من خلال الانتخابات، التى أجريت اليوم، كما نثمن علاقات المحبة الأخوية بين الكنيستين. ونصلى إلى الله القدير أن يبارك رسالتكم لما فيه الخير للمؤمنين".

وكانت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، قد أعلنت أمس الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكى بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.