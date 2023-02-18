الكنيسة الكاثوليكية تهنئ أندرية زكى

"وقال الأنبا إبراهيم إسحق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ جناب الدكتور القس أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وجناب القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، لتجديد قيادات الطائفة الإنجيلية الثقة فيهما".
وتابع: "من خلال الانتخابات، التى أجريت اليوم، كما نثمن علاقات المحبة الأخوية بين الكنيستين. ونصلى إلى الله القدير أن يبارك رسالتكم لما فيه الخير للمؤمنين".
وكانت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، قد أعلنت أمس الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكى بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.
وأوضحت اللجنة، فى بيان لها اليوم، أنها بدأت أعمالها بموجب قرار بتشكيلها من المجلس الإنجيلى فى اجتماعه بتاريخ 21 ديسمبر 2022، مؤكدة أنها باشرت أعمالها بكل دقة وشفافية بالسير فى كل الإجراءات من تلقى طلبات الترشح والنظر فيها، وفتح باب تلقى الطعون ودراستها وصولا إلى المرحلة الأخيرة، وهى عملية إجراء الانتخابات والمحدد لها اليوم.
وتابعت أن عملية الانتخابات أجريت بالاقتراع السرى والتى أسفرت عن حصول الفاضل الدكتور القس أندريه زكى، المرشح على منصب الرئيس، على عدد 14 صوتا من إجمالى عدد 14 صوتا.
كما حصل الفاضل الدكتور القس جورج شاكر سمعان، المرشح على منصب نائب الرئيس، على عدد 14 صوتا من إجمالى عدد 14 صوتا.
وبذلك يكون الفائز بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، هو الفاضل الدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس قلينى، والفائز بمنصب نائب رئيس الطائفة الإنجيلية هو الفاضل الدكتور القس جورج شاكر سمعان، وذلك للدورة القادمة لمدة 8 سنوات، تبدأ من مارس 2023 حتى مارس 2031.
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