لأول مرة فى مصر.. أكاديمية الطيران تدشن مركزا لتدريب الهليكوبتر (صور)

جدة - نرمين السيد - وقعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران، وشركة خدمات البترول الجوية التابعة لوزارة البترول، بروتوكول تعاون لأول مركز تدريب الهليكوبتر بمصر، وذلك على هامش معرض إيجبس 2023، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى، بالاهتمام بمجال التدريب ومواكبة تطور صناعة الطيران المدنى، من خلال تأهيل وتخريج كواد بشرية متخصصة فى علوم الطيران ذات كفاءة عالية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولى وتضاهى المستويات العالمية.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الطيران المدنى، الطيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومن جانب وزارة البترول الطيار إيهاب عبد المقصود رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، ويشمل البروتوكول عقد هليكوبتر، وعقد للأطقم الطائرة والفنية، وعقد الصيانة للهليكوبتر.

وينص البروتوكول على إضافة نشاط الهليكوبتر إلى أنشطتها وإنهاء تدريب طلابها القادمين من مناطق عديدة والدول المجاورة، والراغبين فى الحصول على إجازة إتمام تعلم طيران الهليكوبتر من الأكاديمية المصرية.

وأشار محمد عباس وزير الطيران المدنى، إلى التطور الملحوظ الذى تشهده الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، خصوصا فى مجال التدريب وهى تعد صرحا تعليميا متميزا ينافس جميع الأكاديميات حول العالم المتخصصة فى مختلف مجالات علوم الطيران، وحرصت الأكاديمية على تحقيق المزيد من رؤاها وبرامجها العلمية من خلال إضافة نشاطات تدريبية جديدة ومنح إجازات دولية معتمدة من سلطة الطيران المدنى المصرى، لافتا إلى أن إنشاء مركز تدريب لطيارى الهليكوبتر لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط يعزز الاستفادة من إمكانيات شركة خدمات البترول الجوية، ويعتبر إضافة مصدرا جديدا للدخل من العملة الصعبة من خلال التحاق الطلبة من الخارج بالأكاديمية وتدريب الهليكوبتر، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادى العائد على الأكاديمية، مشيرا إلى أهمية تدريب وتأهيل طيار الهليكوبتر بجمهورية مصر العربية وخارجها ومنحهم إجازة دولية معتمدة من سلطة الطيران المدنى المصرى.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن هذا المركز يعد الأول من نوعه داخل مصر للتدريب والتأهيل فى مجال الطيران العمودى كما أنه لأول مرة يتم منح طيارى الهليكوبتر بجمهورية مصر العربية وخارجها إجازة طيار تجارى هليكوبتر Commercial Piolt license for rotor .wing

وأوضح أنه سيسهم فى توفير العملة الصعبة وتخفيض النفقات وإضافة نشاط الهليكوبتر إلى أنشطتها وإنهاء تدريب الطلاب القادمين من مختلف الجنسيات للحصول على إجازة إتمام تعلم طيران الهليكوبتر من الأكاديمية، وإعداد كوادر مصرية ذات مستوى عالمى قادرة على الانضمام إلى قطاع البترول عن طريق تدريب طيارى شركة خدمات البترول داخل الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بدلا من إرسالهم إلى الخارج فضلا عن جذب الطلبة المتدربين من الخارج، بما يتماشى مع خطة التطوير ومتطلبات حركة التنمية الشاملة التى تشهدها صناعة الطيران المدنى المصرى.

جدير بالذكر أن شهر أكتوبر الماضى، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية وشركة خدمات البترول الجوية التابعة لوزارة البترول فى مختلف مجالات التدريب وتقديم جميع الخدمات اللازمة للهليكوبتر.