كابيتانو مصر.. فريق على أبو جريشة يهزم محمد لطيف 1 / 0 ويتأهل لنصف النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 12:30 صباحاً - تغلب فريق "على أبو جريشة" بقيادة محمد اليمانى على نظيره "محمد لطيف" بقيادة سيد معوض، بهدف نظيف، وذلك في الدور ربع النهائي ببرنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر قناة "ON E"ليتأهل فريق أبو جريشة إلى نصف النهائي.

وتوجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إلى فريق على أبو جريشة، وقال لهم: "النهاردة تفرحوا وبكرة تفكروا في الماتش الجاي".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

