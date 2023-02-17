وزير الخارجية يلتقى نظيره الموريتانى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، التقى اليوم الجمعة، مع محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين فى الخارج، وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقى التى تبدأ غدا على مدار يومين بأديس أبابا.





وأوضح السفير أبو زيد، بأن اللقاء تناول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكد الوزير شكرى على عمق العلاقات بين مصر وموريتانيا، كما أعرب نظيره الموريتانى عن التطلع إلى انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين فى إطار تعزيز التعاون الثنائى. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير خارجية موريتانيا دعا الوزير شكرى للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى والمقرر انعقاده فى نواكشوط فى مارس المقبل. وناقش الوزيران أولويات البلدين فى إطار الاتحاد الإفريقى، وسبل تعزيز العمل المشترك على مستوى القارة.

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