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وثمنت الكنيسة الأرثوذكسية، خلال بيان لها، دور رئيس الطائفة الإنجيلية ونائبه، وما يقوما به من تقوية علاقات المحبة بين الكنائس فى مصر من خلال العمل المشترك على مختلف الأصعدة، قائلة: "نصلى لأجل مزيد من العمل المثمر".
يذكر أن لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أعلنت اليوم الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكى بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ أندريه زكى بفوزه برئاسة الطائفة الإنجيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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