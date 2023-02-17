الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ أندريه زكى بفوزه برئاسة الطائفة الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، بتجديد ثقة وإعادة انتخابهما للاستمرار فترة جديدة كرئيس ونائب الطائفة الإنجيلية.





وثمنت الكنيسة الأرثوذكسية، خلال بيان لها، دور رئيس الطائفة الإنجيلية ونائبه، وما يقوما به من تقوية علاقات المحبة بين الكنائس فى مصر من خلال العمل المشترك على مختلف الأصعدة، قائلة: "نصلى لأجل مزيد من العمل المثمر".

يذكر أن لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أعلنت اليوم الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكى بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.