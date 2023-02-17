فِرق الإنقاذ تواصِل مغادرة تركيا.. ما السبب؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 10:28 مساءً - انضمَّت فِرق البحث والإنقاذ اليونانية والصينية لفرق الإنقاذ التي غادرت تركيا لأسباب تخص كل فريق، منها تضاؤل فرص وجود أحياء تحت أنقاض المباني المهدّمة على رؤوس من كانوا فيها عند وقوع الزلزال قبل 12 يوما.

فقد غادر فريق الإنقاذ الصيني المكون من 82 عضوا، الخميس، من مطار أضنة الدولي، متوجها إلى بكين بعد إتمام مهام الإنقاذ الدولي في تركيا.

كذلك أنهى فريق البحث والإنقاذ اليوناني أعماله مغادرا نحو أثينا، بعد أن عمل بجد لإنقاذ ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض؛ وهو ما جعله يتلقى وداعا حارا في مطار إسطنبول.

أعلن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر بَدء سحب فِرق الإنقاذ الروسية من سوريا وتركيا، بعد إتمام عملها.

أضاف كورينكوف أن بلاده مِن أوائل الدول التي قدّمت المساعدة لضحايا الزلزال في البلدين؛ حيث أُرسلت فرق من وزارة الطوارئ بسرعة كبيرة إلى منطقة الكوارث، وكان بوتين يتابع هذا العمل باستمرار، معربا عن شكره لرجال الإنقاذ الروس.