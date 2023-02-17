انتخاب الدكتور القس أندريه زكى رئيسا للطائفة الإنجيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكى بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.





وأوضحت اللجنة، فى بيان لها اليوم، أنها بدأت أعمالها بموجب قرار بتشكيلها من المجلس الإنجيلى فى اجتماعه بتاريخ 21 ديسمبر 2022، مؤكدة أنها باشرت أعمالها بكل دقة وشفافية بالسير فى كل الإجراءات من تلقى طلبات الترشح والنظر فيها، وفتح باب تلقى الطعون ودراستها وصولا إلى المرحلة الأخيرة، وهى عملية إجراء الانتخابات والمحدد لها اليوم.

وتابعت أن عملية الانتخابات أجريت بالاقتراع السرى والتى أسفرت عن حصول الفاضل الدكتور القس أندريه زكى، المرشح على منصب الرئيس، على عدد 14 صوتا من إجمالى عدد 14 صوتا.

كما حصل الفاضل الدكتور القس جورج شاكر سمعان، المرشح على منصب نائب الرئيس، على عدد 14 صوتا من إجمالى عدد 14 صوتا.

وبذلك يكون الفائز بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، هو الفاضل الدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس قلينى، والفائز بمنصب نائب رئيس الطائفة الإنجيلية هو الفاضل الدكتور القس جورج شاكر سمعان، وذلك للدورة القادمة لمدة 8 سنوات، تبدأ من مارس 2023 حتى مارس 2031.

يذكر أنه تم انتخاب زكى، نائبا لرئيس الطائفة الإنجيلية عام 2007، وخلال 8 سنوات -هى مدة توليه هذا المنصب- قام بجهد كبير فى تقويه العلاقات بين الكنيسة الإنجيلية، والكنائس الأخرى، على المستوى الإقليمى والدولى، وساهم فى بناء علاقة قوية تجمع الكنيسة بكل المؤسسات الرسمية بالدولة، والمؤسسات الدينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف تدعيم العمل المشترك بين كافة أبناء الوطن دون النظر إلى الدين أو العقيدة.

وبعد انتهاء فترة هذا المنصب انتخب فى 20 فبراير 2015 بالإجماع من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، رئيسا للطائفة الإنجيلية تتويجا لدوره فى خدمة الكنيسة والمجتمع.

وخلال فترة تولية رئاسة الطائفة 8 سنوات عمل على توطيد العلاقات مع كل مؤسسات الدولة، من خلال الاحترام المتبادل، ومع كافة القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية فى مصر، من خلال العمل المشترك بينهم، ولعب دورا بارزا فى بيت العائلة المصرية، وكذلك فى تنمية الروح المسكونية بين مختلف الطوائف المسيحية من خلال دعم مجلس كنائس مصر.

وساهم فى تأصيل العمل القانونى المرتبط بالكنيسة، وذلك من خلال لجان متخصصة تتولى الدراسة وعرض مقترحتها على أعضاء المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب، وخاصة قانون بناء وترميم الكنائس، والذى صدر فى 28 سبتمبر 2016 بعد أن توافقت عليه الكنائس المصرية الثلاث، وأيضا قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذى مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية بالدولة، وذلك بالتنسيق المشترك مع الكنائس الأخرى.

ساعد على تفعيل دور مجلس رؤساء المذاهب مع المجلس الإنجيلى العام، وتشكيل قاعدة عريضة من القساوسة وأبناء الكنيسة لمساندة الطائفة فى دورها، ووضع أيضا خطة للتوسع فى المبنى الإدارى للطائفة، وبناء أدوار جديدة حتى يتمكن الأعضاء من أداء دورهم على الوجه الأكمل.