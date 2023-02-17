وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسى لإكرامه وتكريمه لأهل القرآن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، السفير حاتم حسوبة مساعد وزير الخارجية، الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، والمحكمين والمتسابقين في المسابقة.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الكمال لله -عز وجل- وحده، ولكلامه، ولكتابه العزيز، فهو كتاب الكمال والجمال لغة وأسلوبًا ومعنى، فالجمال والكمال يتدفقان منه تدفقًا لا حدود له ولا شاطئ له، فهو الكلام الذى يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدرى أجاءك الحسن من جهة لفظه، أم من جهة معناه، فلا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب، وهو أصدق الحديث، وأحسنه، وأعذبه، وأزكاه، وأبينه، وأبلغه، وأفصحه، وأجمله "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا"، "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا"، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضى عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيقول الحق سبحانه: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ"، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا"، وما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى: "وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ"، حتى انطلق قائلًا أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه.

وأوضح أن القرآن شفاء ورحمة، فيقول سبحانه: " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ"، وهو نور مبين، حيث يقول سبحانه: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا"، وهو أحسن القصص، حيث يقول سبحانه: "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ"، وأحسن الحديث، حيث يقول سبحانه: "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ"، ويقول سبحانه: "فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، ويقول سبحانه: "أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ".

وأشار إلى أن ديننا الحنيف أوصى بإكرام أهل القرآن، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من إجلالِ اللَّهِ إِكرامَ ذي الشَّيبةِ المسلمِ وحاملِ القرآنِ غيرِ الغالي فيهِ والجافي عنْهُ وإِكرامَ ذي السُّلطانِ المقسِطِ"، فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم.

وتابع: "من ثمة فإننا نوجه أولًا الشكر لله أن جمعنا على مائدة القرآن الكريم، ثم نخص بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى لإكرامه الدائم وحرصه على تكريم أهل القرآن، كما نتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية هذه المسابقة، ولـ عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجميع القائمين على هذه المسابقة التي يحرصون على تطويرها عامًا بعد عام، لتسهم بوضوح في إكرام وتكريم أهل القرآن والتشجيع على حفظه وتلاوته وفهم معانيه".