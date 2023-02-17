محافظة الجيزة: ضبط 11 مركبة توك توك لسيرها عكس الاتجاه (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت صفحة محافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن المحافظة تمكنت من خلال حى الطالبية، من ضبط ومصادرة 11 مركبة توك توك لسيرها عكس اتجاه السير بالطرق العامة وشارع ترسا، وجار استكمال الحملات لمواجهة المخالفين.

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