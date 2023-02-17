عاجل.. متحدث الخارجية يعلن إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وكتب المستشار أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا". واختتم: "نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله".

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