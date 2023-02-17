الخارجية المصرية تعلن إطلاق سراح الأقباط المختطفين في ليييا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 08:26 مساءً - أكدت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا، مؤكدة متابعاتها عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر تويتر .

وكتب أبو زيد عبر حسابه الرسمي على تويتر: وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به. ويُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وتهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.

تحرير الاقباط المصريين في ليبيا، تحرير المختطفين في ليبيا، وزاره الخارجيه، اليوم السابع بلس، تحرير مصريين في ليبيا، اخبار ليبيا، اخبار مصر اليوم