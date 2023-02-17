تنظيم قافلة طبية فى الأقصر تحت رعاية شيخ الأزهر

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قافلة طبية، وذلك فى ضوء تنفيذ أعمال قافلة الأزهر الشاملة التى ينظمها الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بهدف تكثيف عمل القوافل العلاجية بمحافظة الأقصر وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





وشملت القافلة الطبية تخصصات "قلب وأوعية دموية ورعاية الحالات الحرجة، طب وجراحة العيون، الأطفال وحديثى الولادة، قلب الأطفال، أنف وأذن وحنجرة، طب الفم والأسنان، الأمراض الباطنية، الكبد والجهاز الهضمى، التخدير"، كما ضمت القافلة وحدة البصريات، ومعملا للتحاليل الطبية.

حضر الفريق الطبى لجراحة العيون فى اليوم الثانى للقافلة 85 حالة لإجراء جراحات المياه البيضاء والمسالك الدمعية والحول وإصلاح الجفون، وذلك وفقا لجدول العمليات الجراحية، وبلغت عدد الحالات المستفيدة من خدمات القافلة الرمد 450، الباطنة 370، القلب 271، الأطفال 318، الأنف والأذن 315، الألم 112، قلب أطفال 57، أسنان 118.

وفى ذات السياق، نظمت مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، قافلة بيطرية بقرية الحبيل مركز البياضية بالاشتراك مع مجلس مدينة البياضية، وتم توقيع الكشف وفحص وصرف علاج مجانا لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز وعلاج وتحصين عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد امراض الجلد العقدى وجدرى الأغنام.

وأيضا قامت مديرية الزراعة بقيادة المهندس محمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بالأقصر بزراعة 1500 شجرة زيتون و500 شجرة ليمون على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.