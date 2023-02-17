على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقى.. وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية التقى اليوم 17 فبراير الجارى، نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقى المقررة يومى 18-19 الجارى بأديس أبابا.





وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية جدد التهنئة لنظيره التونسى على توليه مهام منصبه، مؤكدا أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذا وتيرة التشاور والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أعاد التأكيد على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية تونس على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والتقدير للتواصل الوثيق بين قيادتى البلدين مع التطلع لاستمرار وتيرة هذا التواصل.

وأشار السفير أبو زيد، إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول الأوضاع فى ليبيا الشقيقة، مضيفا أن وزير الخارجية أكد ضرورة دعم المسار الدستورى لمجلسى النواب والأعلى للدولة لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

كما أكد وزير خارجية تونس على أهمية ليبيا للأمن القومى للبلدين، وأن مصر وتونس على وفاق كامل بشأن دعم المسار القائم برعاية الأمم المتحدة للتوصل للانتخابات، ودعم الحل الليبى الليبى، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل، مع الإشارة إلى تأثير الأوضاع الأمنية على دول الجوار.