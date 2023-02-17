مجموعة الأهلي بأبطال إفريقيا تشتعل.. صن داونز خطف القطن الكاميروني بثلاثية في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 07:28 مساءً - نجح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره فريق القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "رومدي اديجا"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

تقدم صن داونز بهدفين متتاليين عن طريق جاسيوس مايلولا وثابيلو مورينا في الدقيقتين 10 و11 من بداية المباراة، ثم نجح باشينت واسو في تقليص الفارق بالهدف الأول للقطن الكاميرونى.

ونجح جاسيوس مايلولا فى تسجيل الهدف الثالث لصالح صن داونز فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وحقق الفريق الجنوب إفريقي الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الأولى في المبارة التي جمعت الفريقين ببلاد البافانا بافانا.

بينما تأجلت مباراة القطن الكاميروني مع الأهلي نظرا لمشاركة المارد الأحمر فى منافسات كأس العالم للأندية في المغرب.

ويقع الفريقان صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا بجانب فريقى الأهلي المصري والهلال السوداني.

ويعتلي صن داونز صدارة ترتيب ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا برصيد ثلاث نقاط، فيما يتساوى الثلاثي الأهلي، القطن، والهلال، بدون نقاط في مراكز المجموعة الثلاثة المتبقية.

ويسعى القطن لاستغلال الملعب والجمهور لخطف أول ثلاث نقاط لدخول المنافسة الشركة مع باقي الفرق.

فيما يطمح صن داونز في الفوز أو التعادل والخروج بنقطة لاستمرار تواجده في صدارة المجموعة وحسم التأهل مبكرا.