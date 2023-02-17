انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة

ضم الوفد المصرى، ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية المصرية، كما شارك فى أعمال اللجنة السفير المصرى لدى السودان هانى صلاح وعدد من أعضاء السفارة والقنصلية المصرية.
قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته بإعفاء الأشقاء من مواطنى جمهورية السودان، من الغرامات المترتبة على مخالفات الإقامة، خلال الفترة الماضية، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من الكاتب السودانى.
وفى تصريح لمساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أشار الى أن جدول أعمال اللجنة فى دورتها الخامسة بحثت العديد من الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فى جو يسوده التفاهم بين الأشقاء والعزم على مواصلة التعاون والعمل المشترك.
كما أكد الجانبان، أهمية الحفاظ على دورية انعقاد هذه اللجنة، باعتبارها تناقش موضوعات تمس الحياة اليومية لمواطنى البلدين، لا سيما مسائل التأشيرات، والإقامات، والطلاب الوافدين فى البلدين، وغيرها من موضوعات فى مجالات التعليم والتعليم العالى والقوى العاملة، والتعاون القانونى والقضائى.
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