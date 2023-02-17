وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة لأسرة إمام توفى عقب صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خالص العزاء لأسرة الشيخ عطا جوده عبد الرحمن خليل إمام وخطيب مسجد على سلام بباب الشعرية التابع لإدارة أوقاف غرب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة، المتوفى عقب أدائه خطبة وصلاة الجمعة.





ووجه وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة بتقديم واجب العزاء نيابة عنه. كما قرر وزير الأوقاف، صرف 50 ألف جنيه، لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

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