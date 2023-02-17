العمل لا يتوقف على مدار الساعة.. «حياة كريمة» تحسن معيشة 3 ملايين مواطن بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 05:26 مساءً - العمل لا يتوقف على مدار الساعة فى مشروعات مبادرة حياة كريمة حيث يجرى العمل فى 19 قطاعا خدميا بشكل متوازى، المشروع العملاق يستهدف تغيير وتحسين حياة المواطنين بالقرى المستهدفة للأفضل وتحسين معيشة المواطنين وإحداث التنمية الشاملة.

محافظة المنيا لها نصيب كبير من مشروعات المبادرة وتستهدف المرحلة الأولى 5 مراكز "العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوى، دير مواس" بإجمالى 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية.

وتعمل مشروعات المبادرة بالمنيا على تحسين مستوى معيشة حوالى 3 ملايين مواطن بالقرى المستهدفة وبتكلفة حوالى تتخطى 30 مليار جنيه، وتبلغ مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة حوالى 3482 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق ومواقف ونقاط إطفاء.