زيارة مدبولى للمحلة الكبرى الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وقد حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التى يجب توافرها فى جميعها، وكذا النص تفصيلا على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم 303 لسنة 1987، فضلا عن اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع فى قطعة أرض بمساحة 2170 م2، بمنطقة مرغم بحرى، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوى إلى وصلة الذراع البحرى، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حاليا، والمتمثل فى تخزين الحاويات والبضائع.

وكذلك النظر فى المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على شراء عدد 408 وحدة سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة "هوارة المقطع"، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطنى العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بجانب الإذن لمحافظة الفيوم بالتعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء عدد 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة "دمو"، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظرا لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التى يقطنون بها حاليا والتى هى بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25-7-2022 بمبلغ 1.850.260 يورو، وكذلك الموافقة على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذى ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1-/1-2022، حتى 31-12-2024.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم مواصلة اجتماعات تحفيز الصادرات بوجه عام، وتم تخصيص اجتماع لتحفيز الصادرات الغذائية، وذلك بحضور وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطط التنمية فى محافظة شمال سيناء، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ومساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومسؤولى الوزارة والجهات المعنية، فضلا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونائب مدير إدارة النظم، ونائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشاركة رئيس الجمهورية فى القمة العالمية للحكومات، والترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية، هذا إلى جانب اجتماع مع وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل فى مصر، أو ترغب فى بدء استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، وكذلك الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وكلف بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك فى لقائه معهم، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومعاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير أجرى جولة فى عدد من المشروعات الصناعية والعقارية المهمة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث بدأ زيارته بتفقد شركة "شيفت إى فى" المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، يرافقه وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى للشركة، كما تفقد مصنع "كورونا" الجديد بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، خلال جولته بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك برفقة وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الجبزة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور رئيس مجلس إدارة المصنع.

كذلك تفقد خط إنتاج جديد لشركة "شيبسى" للصناعات الغذائية بمصنع السادس من أكتوبر، التابع لمجموعة شركات "بيبسيكو مصر"، يرافقه وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو" شمال إفريقيا، فى حين تفقد المراحل السكنية الثلاث الأولى بمشروع "عاصمة الشمس Sun Capital" بمنطقة غرب القاهرة، كما شهد تدشين أجزاء جديدة من المشروع، برفقة وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ الجيزة، وبحضور مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذى، وعدد من مسؤولى الشركة، فضلا عن الإدلاء بتصريحات صحفية عقب جولة قام بها لتفقد عدد من المشروعات المهمة بمدينتى السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، حيث أكد أنه زار عددا كبيرا من المشروعات يستهدف جميعها إطلاق طاقات القطاع الخاص فى كل مجالات الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الجولة شملت 3 مشروعات كبيرة فى القطاع الصناعى، اثنان منها فى قطاع الصناعات الغذائية، والثالث مشروع رائد فى صناعة السيارات، فيما زار مدينة المحلة الكبرى لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذلك تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة وزيرا التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام.

كما تضمنت الأنشطة أيضا كما ذكر التقرير، مشاهدة عرض تقديمى خلال زيارته لمدينة المحلة الكبرى، قدمه محافظ الغربية حول المشروعات الجارى تنفيذها والمقترحة، والتى تستهدف فى الأساس النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جولة ميدانية شملت عدد من المصانع الجديدة الجارى إقامتها، والأخرى الجارى رفع كفاءتها وتطويرها، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة أو الجارى تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته لمدينة المحلة الكبرى لمتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج.

وأوضح أن الدولة استطاعت تدبير التمويل لهذه المشروعات وأصبح الآن الدور على القطاع الخاص لكى يتولى مسئولية الإدارة والتشغيل والتسويق، فى حين تفقد ومرافقوه المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى، والتى تعد واحدة من أكبر المشروعات الاقتصادية فى المحافظة والتى تقع على مساحة 34 فدانا تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق، كما تفقد ومرافقوه، أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش المحلة، فى أثناء جولته بالمدينة، حيث يتم إنشاء الكورنيش بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، وكذلك شهد التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، المقرر تنفيذه بعدة محافظات، وأكد أن المشروع يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الأمن الغذائى وتحسين منظومة تخزين السلع الحالية، فضلا عن لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية وذلك فى إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التى تواجهه، حيث أكد أن الدولة تمضى بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية.