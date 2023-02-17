بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطنى وكيان شباب مصر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أشار إلى أهمية التطوع ومن منطلق "التطوع مسئولية وطنية"، والسعى إلى تدريب القدرة الشبابية، والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب فى العمل التطوعى، وتأهيلهم للمشاركة فى العمل العام.

وشهد اليوم، توافد عدد كبير من المتقدمين، بجميع نقاط التمركز للمقابلات، والتى حققت الانتشار الجغرافى بالجمهورية، من أجل الوصول إلى جميع الراغبين فى الانضمام للتحالف والكيان، باختلاف شخصياتهم وقدراتهم، وتنوع خبراتهم العملية والعلمية.

وحرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكيان شباب مصر، على تدعيم عملية اختيار المتقدمين للكيان، من خلال دعوتهم لتقديم أوراق عمل فى أحد الموضوعات الآتية: "حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية - مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية - إعلام الجيل الخامس وسبل التأثير على بناء الشخصية المصرية - تطور العمل التطوعى ودوره فى مواجهة الأزمات والكوارث- الشباب المصرى خارطة عمل ما بعد التمكين"، وذلك لضمان اختيار أفضل المتقدمين، لوضع بصمتهم فى العمل التطوعى.