وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيران أكدا على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائى، لاسيما على المستوى الاقتصادى وجذب الاستثمارات.
كما تم استعراض التعاون القائم بين البلدين فى المجال الزراعى عبر المزرعتين المشتركتين بين مصر وزامبيا والتى تمثل نموذجا لنقل الخبرات المصرية المتميزة فى الزراعة، بجانب الشركات المصرية العاملة فى مجالى الاتصالات والطاقة فى زامبيا، وكذا قطاع الصحة والمتمثل فى المستشفى القبطى فى لوساكا والتى يعمل بها عدد من الأطباء المصريين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح الشكرى أعرب عن ترحيب مصر بالتنسيق مع زامبيا فى إطار تجمع الكوميسا، أخذا فى الإعتبار الرئاسة المصرية الحالية للتجمع وتولى زامبيا رئاسته المقبلة، مؤكدا على أهمية استمرار التشاور بين الجانبين فى هذا الصدد للبناء على ما تم تحقيقه خلال الرئاسة المصرية، والدفع بجهود التجمع قدما لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء.
وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير خارجية زامبيا حرص على التشاور مع الوزير شكرى بشأن الأوضاع الإقليمية فى منطقة الجنوب الإفريقى، لاسيما الأوضاع فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجهود مكافحة الإرهاب فى موزمبيق، فى ضوء الدور الذى تضطلع به زامبيا فى الوقت الراهن فى مجال السلم والامن فى جماعة تنمية الجنوب الإفريقى "السادك"، حيث أعرب الوزير الزامبى عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى نظيره الزامبى على هامش قمة الاتحاد الإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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