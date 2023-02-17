جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد صباحا، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء.





وذكرت الهيئة- فى بيان، اليوم الجمعة- أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 08

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 21 06

نخل 17 03

كاترين 14 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 17 10

السلوم 15 08

سيوة 16 04

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 12

شلاتين 26 13

حلايب 23 14

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 07

بنى سويف 20 06

المنيا 21 06

أسيوط 21 07

سوهاج 23 07

قنا 26 08

الأقصر 26 08

أسوان 27 09

الوادى الجديد 23 07

أبوسمبل 25 07

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صقيع ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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