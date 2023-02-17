القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 04:28 مساءً - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1444هـ، هذا نصها: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه، داعياً الله أن يعيدها على سيادتكم وعلى وطننا الحبيب وشعبه العظيم بكل الخير والبركات.

كما أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة مؤكدين لسيادتكم وفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى، مقتدين بصاحب الذكرى فى البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها، حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة بكل اليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة. كما هنأ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.