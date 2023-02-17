البنزين عالميا.. مصر ضمن أرخص 7 دول (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت جلوبال بترول برايس، عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز السابع كأرخص دولة بالعالم فى أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار.





وجاءت دولة فنزويلا فى المركز الأول فى ترتيب أرخص دول العالم فى بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس، تليها ليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت ومصر. وأضاف التقرير الصادر عنها، أن السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل نحو 1.30 دولار للتر (ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها)، موضحة أن هناك فروقًا ملحوظة ما بين الدول.

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