شكرى: مصر ترفض أى إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه نقل تحيات الرئيس للحضور، والشكر على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسى فى ليبيا الشقيقة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن كلمة وزير الخارجية سلطت الضوء فى كلمته على تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء فى ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها فى إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد وفقاً للولاية التى منحها إياه ملتقى الحوار الليبى.

وأبرز شكرى جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة فى ليبيا الشقيقة، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى إطار الالتزام بمسار الحل الليبى الليبى، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستورى بين مجلسى النواب والأعلى الدولة، والذى شهد تحقيق الكثير من التقدم، مثمناً فى هذا الشأن جهود مجلس النواب الليبى الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة فى ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ورفض مصر أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وكشف المُتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية مصر أكد مجدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

وطالب شكرى أيضاً بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستورى وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعى لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقاً لإرادة الليبيين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبى، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.