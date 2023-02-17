مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالقليوبيةعقب تبادل إطلاق النيران مع القوات وإصابة فرد شرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 03:30 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة سبق اتهامه فى 3 قضايا (مخدرات – سلاح)، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عن مصرعه ، وعثر بحوزته على كمية من مخدرى الهيروين والحشيش، إضافة إلى بندقية خرطوش وفرد محلي، وعدد من الطلقات النارية.

وأسفر التعامل عن إصابة فرد شرطة وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.