البابا تواضروس يرسم 17 كاهنا لكنائس القاهرة بوادى النطرون (صور)

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى القداس الإلهى، بالكاتدرائية الكبرى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وخلاله رسم قداسته 17 كاهنًا جديدًا للخدمة بكنائس القاهرة.





شارك فى صلوات القداس السيامة إلى جانب الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، 6 من الآباء الأساقفة. وتناول قداسة البابا فى عظة القداس 3 ملامح أساسية لخدمة الكاهن، وهى: 1- الكهنوت وزنة ثقيلة: لذا يجب أن يكون للكاهن بنية روحية ومعرفة روحية ونفس قوية متضعة، وأن يتمتع بإنسانية حاضرة. 2- أمانة دقيقة: أى أن يكون الكاهن أمينًا على النفوس، التعليم (الدروس) ، المال (الفلوس). 3- مسؤولية خطيرة: أمام الله والكنيسة والشعب.

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