جدة - نرمين السيد - كرم أحمد راشد محافظ الجيزة خلال احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج القارئ ماهر محمد عبد النبى فرماوى لحصوله على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم مع الصوت الحسن فى مسابقة وزارة الأوقاف العالمية التاسعة والعشرين لحفظ القران الكريم وفهم مقاصده.





وعبر محافظ الجيزة عن خالص سعادتة وامتنانه لفوز ابن من أبناء المحافظة فى تلك المسابقة العالمية متمنيا دوام التوفيق والنجاح لأبناء المحافظة فى كل المحافل الدولية. فيما أعرب القارئ ماهر فرماوى عن تقديره للمحافظ وحرصه على تهنئته وتكريمه بعد الفوز فى المسابقة، مشيرا إلى أنه يشعر بفضل كبير من المولى عزوجل، موضحا أن الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هو توفيق الله ونعمته بأن يسر له حفظ القرآن الكريم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يكرم قارئا حصل على المركز الأول بالمسابقة العالمية لحفظ القرآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.