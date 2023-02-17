طرح بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة للمعاقين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار جهود الوزارة لتذليل الصعوبات أمام الأشخاص ذوى الإعاقة لتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. وقد تم تحديد اللون الأزرق المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأورجويانى للإعاقات البسيطة. وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أنه قد سبق وأن أعلنت عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

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