إلغاء 2340 رحلة جوية بسبب إضراب المطارات الألمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 01:28 مساءً - ألغت السلطات الألمانية نحو 2340 رحلة جوية بسبب إضراب المطارات الألمانية، مشيرة إلى أن الإضراب فى سبعة مطارات ألمانية أثر على ما يقرب من 300 ألف مسافر مع إصرار العاملين التابعين للاتحادات على مطالبهم بزيادة الأجور.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن الإضراب الذي دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات تسبب في خلو عدد من أهم مطارات ألمانيا من الركاب مع استثناء العمليات العسكرية والطبية، وتستأنف شركة "لوفتهانزا" رحلاتها غدا السبت، في المطارات التي يشملها الإضراب.

ودعت نقابة العمال الألمانية "فيردي" العمال في مطارات فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهامبورج ودورتموند وهانوفر وبريمن إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.

وخلت العديد من أهم المطارات في ألمانيا من الركاب بسبب إضراب دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، في خطوة أثرت على مراكز السفر في جميع أنحاء البلاد.

وتم دعوة الموظفين العموميين والأمن والموظفين الأرضيين في سبعة مطارات في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في الإضراب واسع النطاق.

وبدأ الإضراب في مطاري هامبورج وهانوفر بشمالي ألمانيا في الساعة 10 مساء أمس الخميس.. ومن المقرر تعليق العمليات في وقت لاحق في مطارات فرانكفورت وميونخ وشتوتجارت وبريمن ودورتموند.

وتتعامل المطارات السبعة التي يشملها الإضراب مع ما يقرب من ثلثي ركاب الطيران على مستوى البلاد.

وتعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تخطي الإضراب التحذيري الذي نظمته نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وقال متحدث باسم الشركة في فرانكفورت، اليوم الجمعة، "سنبدأ عملياتنا الاعتيادية مرة أخرى على الفور غدا السبت".

وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إلى أنه من المحتمل أن يتأثر ما يقرب من 300 ألف مسافر بسبب تهديد بإلغاء 2340 رحلة جوية.