تشكيل الزمالك المتوقع أمام المريخ.. الجزيرى وزيزو وشيكابالا فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 01:28 مساءً - يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثالثة عصر اليوم الجمعة فى ملعب شهداء بنينا فى مدينة بنغازى الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المريخ مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة اليوم عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر الكامل.

أما فريق المريخ السوداني فيرتدي زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر"، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأسود الكامل.