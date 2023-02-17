المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدورى

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.





وناقش المجلس عددًا من الملفات المُتعلقة بدور مُساهمة الجامعات المصرية فى البحث العلمى، ومنها: مناقشة وضع قواعد مُنظمة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والمراكز والوحدات المثيلة بالجامعات المصرية. كما ناقش المجلس اعتماد لائحة أخلاقيات البحث العلمى بالجامعات المصرية فى مجالات (المياه، التربة، الهواء)، وكذلك ناقش أنشطة وإنجازات الجامعات فى قطاع الدراسات العليا والبحوث. وأحيط المجلس علمًا بقيام جامعة بنها بعقد "المؤتمر السنوى الثانى للدراسات العليا للعلوم التطبيقية" بمقر جامعة بنها، وذلك خلال الفترة من 10-11 مايو 2023.

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