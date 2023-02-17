رئيس مجلس «المعصرة للصناعات الهندسية» يطالب العاملين بمزيد من الجهد

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) بالعاملين بالشركة، موضحاً أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الدائم معهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات وسماع مطالبهم وإشراكهم فى عملية صنع القرار ووضع مقترحات للتغلب على أى تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.





تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للشركة والمشروعات المستقبلية التى تشارك فى تنفيذها، فيما تم تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة، والعاملين المحالين إلى المعاش فى شهر فبراير الجارى عرفاناً وتقديراً لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه. وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالباً كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعى الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها فى زيادة الإنتاج ودعم خطة الدولة التنموية والمساهمة فى مختلف المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية. وشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى بمتابعة سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

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