الحكومة تنفى إلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى قائمة كما هى لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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