فحص 1.8 مليون طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والتقزم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثانى من العام الجارى، وحرصا من الدولة على صحة وسلامة الطلاب.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن فرق المبادرة فحصت مليونا و884 ألفا و104 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية، منذ إطلاقها شهر ديسمبر الماضى من العام الدراسى الجارى وحتى أمس.

وأوضح أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة فى العمل حتى نهاية العام الدراسى الحالى بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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ومن ناحيته، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة يجرى تحويلها إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يجرى تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوى على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة، إلى أن الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفنى معمل، وإدارى) جرى تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

ونوه بأن جميع مهام المبادرة تجرى مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن المسح يجرى على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقدم فرق التثقيف الصحى بالمحافظات التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.