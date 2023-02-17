منظومة العمل داخل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما أساسيا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وتتكامل جهوده مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز جهود التحالف، الذى يعمل ضمن منظومة محكمة لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، ويضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا، ويوفر الدعم النقدى والغذائى والمستلزمات الدراسية

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