وزيرة الهجرة: الدولة تهتم لأمر المصريين بالخارج أينما تواجدوا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الجمعة، أنه شارك فى اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفيرة منال الشناوى سفيرة مصر لدى كازاخستان وقيرغيزستان، والسفيرة أميرة فهمى سفيرة مصر لدى أوزبكستان، والسفير هشام ناجى سفير مصر لدى أذربيجان، ووزير مفوض محمد صلاح نيابة عن سفيرة مصر فى أرمينيا، بجانب ممثل مصلحة الأحوال المدنية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وممثل عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، وذلك للرد على استفسارات المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، إنها المرة الأولى التى تجتمع فيها مع خمس جاليات مصرية فى لقاء واحد، وذلك فى إطار الحرص على استدامة التواصل مع جالياتنا للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتى تولى أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج، ومنها مبادرة "ساعة مع الوزيرة.

وأكدت حرص الدولة المصرية على التواصل مع أبنائها بكافة دول العالم وتذليل أية عقبات تواجههم، وأيضا للاستفادة منهم باعتبارهم قوة ناعمة للدولة بالخارج وأيضا للاستفادة من علمائنا وخبرائنا النابغين بكافة الدول وإشراكهم فى عملية التنمية على أرض مصر.

وأدارت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، حوارًا مفتوحا مع المشاركين حرصت خلاله على استعراض استراتيجية عمل الوزارة منذ توليها المسؤولية فى أغسطس الماضى متضمنة أهم المحفزات والتيسيرات التى عملت عليها الوزارة استجابة لطلبات المواطنين بالخارج والتى تتضمن التيسيرات والخدمات فى مجال "التعليم والتأمين والإسكان وتذاكر الطيران العائلية وشهادات الادخار الدولارية ".

وفيما يخص تجديد جواز السفر للمصريين أو طلب مواطنين كازاخستان وقيرغيزستان من أماكن تبعد عن السفارة، اقترحت السفيرة سها جندى بإعداد تيسيرات جديدة تتضمن إمكانية إرسال جواز السفر بالطلب والمقابل المالى عبر البريد ويرد إليهم جواز السفر مزودًا بالتأشيرة وفقا لما هو متبع فى عدد من سفاراتنا.

وأكدت السفيرة سها جندى استمرار التواصل مع الجاليات فى الدول الخمسة، مؤكدة أن الدولة تهتم لأمر المصريين بالخارج أينما تواجدوا وأيًا كان عددهم.

من جانبها، شددت السفيرة منال الشناوى، سفيرة مصر لدى كازاخستان وقيرغيزستان، على أهمية اللقاء المباشر والاستماع لرموز الجالية، والسعى لحل أى مشكلات أو تحديات قد تواجههم، ما يعكس تضافر كافة الجهود لخدمة أبنائنا بالخارج.

من جهته، وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، أن طالبى تأشيرة مصر حال سفرهم للسياحة يمكنهم الحصول على التأشيرة المباشرة من المطار حال حيازتهم إخطار معتمد من شركة سياحية بكونهم ضمن فوج سياحى، وفى حال كونهم طلاب بالأزهر الشريف يجب أن يكون بحوزتهم ما يثبت قبولهم بالجامعة، وفيما عدا ذلك عليهم التوجه للسفارة المصرية بجواز السفر طلبا للتأشيرة.

وخلال مداخلتها، ثمنت السفيرة أميرة فهمى، سفيرة مصر لدى أوزبكستان، جهود وزارة الهجرة للتواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، والسعى فى إيجاد حلول لأية تحديات تواجههم بجانب تلبية احتياجاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن الجالية المصرية فى اوزباكستان مميزة للغاية وتضم كوادر عدة فى مختلف المجالات.

وطلب أعضاء الجالية المصرية فى أوزبكستان تقديم تسهيلات من شركة مصر للطيران، وتوفير خط طيران مباشر بين القاهرة وطشقند، وعدم اقتصارها فقط على شرم الشيخ، مما يساعد على تشجيع المصريين وكذلك الأوزبكيين لزيارة مصر بشكل مستمر، مؤكدين أن الأوزبكيين لديهم حب كبير لمصر ورغبة فى زيارتها والتعرف على معالمها السياحية، ودعم تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

وفى هذا الصدد، أكدت السفيرة سها جندى، أنها ستنقل هذا المقترح إلى وزير الطيران لبحث إمكانية تنفيذه لصالح مواطنينا فى أوزباكستان، حتى يستفيدوا أيضا من التخفيضات على تذاكر الطيران للعائلات المصرية، والسعى أن تشمل التخفيضات خطوط طيران شركة آير كايرو، كونها المستخدمة للتنقل بين مصر وأوزباكستان.

فيما أوضح السفير هشام ناجى، سفير مصر لدى أذربيجان، أن التحديات التى تواجه الجالية المصرية هناك محدودة، تتلخص فى طلبات استخراج بطاقة الرقم القومى أو شهادات التجنيد للطلبة.

ووجهت، وزيرة الهجرة، فى ختام اللقاء، الحضور لمتابعة صفحة الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى لمتابعة كافة المستجدات والتيسيرات والمحفزات التى تطرح تباعًا، وآخرها الاستفادة من قانون تيسيرات المصريين بالخارج الخاص بجلب سيارة من الخارج بدون جمارك مقابل إيداع نفس القيمة بالدولار لمدة خمس سنوات، عبر تحميل الأبليكيشن المخصص لذلك.