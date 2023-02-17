وزير الخارجية يلتقى نظيره الجزائرى فى أديس أبابا

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الشقيقتين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء ركز على تناول سبل تعزيز العمل الجماعى الإفريقى تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة تكثيف العمل الإفريقى المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء فى القارة، لا سيّما فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التى تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.
هذا، وأشار المتحدث باسم الخارجية بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
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