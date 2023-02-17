عطل فنى بمطار جون كيندى يتسبب فى إلغاء رحلة مصر للطيران

وأوضح المصدر، أنه جرى إلغاء الرحلة رقم MS986 المغادرة من نيويورك إلى القاهرة فى اليوم نفسه، كما حدث مع رحلات لطائرات تابعة لشركات أخرى حول العالم، ألغيت بسبب العطل الذى أصاب المطار.
ونوه المصدر، بأنه من المقرر مد الغلق حتى الساعة السابعة صباح غد السبت، بتوقيت القاهرة.
واعتذرت شركة مصر للطيران، عن هذا الحدث العارض، مهيبة بجميع عملائها الكرام، ضرورة مراجعة نقاط التواصل الخاصة بالحجز، لعمل كل التسهيلات اللازمة فى مثل تلك الظروف الخارجة تماما عن إرادة مصر للطيران.
وأشارت الشركة بأنه لمزيد من المعلومات الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران، الاتصال على رقم 1717 من أى خط موبايل.
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