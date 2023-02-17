إلغاء رحلة مصر للطيران من وإلى نيويورك بسبب عطل فني بمطار جون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 10:31 صباحاً - أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن بناء على إعلان مطار جون كينيدي بنيويورك jfk عن إغلاق لصالة الوصول والمغادرة بسبب عطل كبير في مصادر الطاقة، تم تحويل مسار رحلة مصر للطيران رقم MS985 التي كانت متجهة من مطار القاهرة إلى مطار نيويورك أمس الخميس 16 فبراير إلى مطار واشنطن مثل العديد من طائرات الشركات الأخرى وترتب على ذلك الغاء الرحلة رقم MS986 المغادرة من نيويورك إلى القاهرة في نفس اليوم.

ومن المقرر أن يمتد الغلق حتى يوم السبت الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة مما أدى إلى إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS985 ورقم MS986 من القاهرة ونيويورك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023.

وتقدم شركة مصر للطيران مزيد من الاعتذار عن هذا الحدث العارض كما تهيب الشركة بجميع عملائها الكرام ضرورة مراجعة نقاط التواصل الخاصة بالحجز وذلك لعمل كل التسهيلات اللازمة في مثل تلك الظروف الخارجةً تماما عن ارادة مصر للطيران.

ولمزيد من المعلومات الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران على رقم 1717 من أي خط موبايل.