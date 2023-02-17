حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 18-2-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 10:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 18-2-2023

مهنياً: تطوّرات كبيرة في حياتك المهنية تلاحظ ذلك ، ومحطّات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق

برج الحمل عاطفياً: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء

صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك

حظك اليوم برج الثور السبت 18-2-2023

مهنياً: تعيش يوما متطلبا يركّز على الشؤون المهنية التي تصادف بعض التحديات

عاطفياً: تتوإلى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجاباً عليك وعلى المحيط

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 18-2-2023

مهنياً: ما قد تقدم عليه في الأيام القليلة المقبلة تكون ثماره قد أينعت وتجني حصاداً كبيراً

عاطفياً: مهما ساءت الأحوال يبقى الشريك إلى جانبك، وستثبت لك الأيام المقبلة حقيقة مشاعره تجاهك

صحياً: من المستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية

حظك اليوم برج السرطان السبت 18-2-2023

مهنياً: لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة

عاطفياً: اندفاع الشريك لإرضائك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون عرضية

صحياً: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصاً في المساء، بل خذ قسطاً من الراحة

حظك اليوم برج الاسد السبت 18-2-2023

مهنياً: يخدمك الحدس الذي لن يخدعك، وتستفيد منه في العمل كما في الشؤون المادية، ويساعدك على اكتشاف أسباب بعض القلق أو الإحباط

عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة

صحياً: قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها

حظك اليوم برج العذراء السبت 18-2-2023

مهنياً: الانطباع الذي كوّنته عن أحد الزملاء يكون ظالماً بحقه، وتكشف لك الأيّام مدى الخطأ الذي ارتكبته بحقه

عاطفياً: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر، لذلك يستحسن استيعابه سريعاً

صحياً: لا تتردد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك

حظك اليوم برج الميزان السبت 18-2-2023

مهنياً: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون لمصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية

عاطفياً: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً

صحياً: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية

حظك اليوم برج العقرب السبت 18-2-2023

مهنياً: قد تشكك في نيات بعض الزملاء، وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت بشراكة معينة

عاطفياً: كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل

صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر

حظك اليوم برج القوس السبت 18-2-2023

مهنياً: يوم واعد شرط التحرك باتجاه التسوية، تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، إذ قد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها

عاطفياً: قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب

صحياً: تباشر قريباً المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك

حظك اليوم برج الجدي السبت 18-2-2023

مهنياً: مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري

عاطفياً: حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو، ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك بصراحة

صحياً: بين التردد عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والكسل، الخيار لك وعليك وحدك تحمل النتائج

حظك اليوم برج الدلو السبت 18-2-2023

مهنياً: حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج

عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك

صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة

حظك اليوم برج الحوت السبت 18-2-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص جديدة في المجال المهني، وقد يحمل اليك أخباراً تكون مشوّقة

عاطفياً: لا تخشَ مصارحة الشريك، وخصوصاً أنك تملك القدرة على المواجهة تحت أيّ ظرف من الظروف، وتكون النتيجة رائعة

صحياً: جدد نشاطك، واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة للترفيه