نشاط الرئيس فى أسبوع.. رسائل بقمة الحكومات ودعم كامل للقدس

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين فى المؤتمر الخامس للبرلمان العربى، وذلك بحضور عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، و"تشيف تشارومبيرا" رئيس برلمان عموم إفريقيا ضيف شرف المؤتمر، ومن الجانب المصرى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وفى تصريح للمستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ذكر أن الرئيس رحب فى مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية، مؤكداً دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلمانى بين الدول العربية بما يسهم فى تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

كما ثمّن الرئيس قرار البرلمان العربى بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائى، الذى تتعاظم أهميته فى ظل أزمة الغذاء العالمية التى يمر بها العالم.

من جانبهم؛ أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربى بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة فى تعزيز العمل العربى ومواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

كما ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها فى الدفاع عن الأمن القومى العربى، معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسى والتنموى البَنَّاء الذى سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذى مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التى طالت المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ "ديميتروس كوبولوزيس" رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولى الشركة اليونانية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائى بين البلدين، تعظيماً للاستفادة من البنية الأساسية الحديثة التى أسستها وطورتها مصر فى مجال الكهرباء خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلاً عن المقومات الطبيعية التى تتمتع بها من مصادر طاقة الرياح والشمس.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرضاً من وزير الكهرباء للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء، لاسيما التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

واستعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية فى مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، فى فعاليات مؤتمر "القدس" رفيع المستوى، الذى انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بمشاركة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء فى الجامعة.

وجاء فى كلمة الرئيس: لقد كانت القدس عبر التاريخ عنواناً للصمود الذى يحمله اسم مؤتمر اليوم... وإنه لمن المؤسف أن هذا "الصمود" أصبح وكأنه قدر تلك المدينة... فهى كما عانت فى الماضى، ما زالت تعانى فى الحاضر.

ولقد اختص القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، وكما لم يختص مدينة من قبل، الوضع القانونى لمدينة القدس، بدءاً من تأكيد مجلس الأمن "أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتى يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة".. وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.

فى هذا السياق، تؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، بما فى ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توديع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فى مطار القاهرة، وذلك بعد المشاركة فى مؤتمر القدس صمود وتنمية، المنعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول (إيچبس 2023).

والأحد الماضى، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على رأس وفد حكومى رفيع المستوى للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات التى تعقد منذ عام 2013 فى إمارة دبى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى القمة العالمية للحكومات تأتى فى إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث حرص خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادى والتنموى، وذلك فى ظل الأزمات المتلاحقة التى يشهدها العالم.

وتعد مشاركة مصر فى القمة العالمية للحكومات، الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.

وكان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدى الوصول للإمارات، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأعقب ذلك لقاءاً بين الزعيمين فى قصر الشاطئ بأبو ظبى، تقدم الرئيس فى مستهله بخالص التعازى فى وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسى، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأوضح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتى تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون فى مختلف المجالات.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتهنئة لـ "نيكوس خريستودوليدس" بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية قبرص، وفيما يلى نص التهنئة: يطيب لى باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى "نيكوس خريستودوليدس" على انتخابه رئيساً لجمهورية قبرص، وعلى نيله ثقة الناخبين القبرصيين فى الانتخابات التى أجريت يوم 12 فبراير الجارى، متمنياً له كل النجاح والسداد فى قيادة قبرص وشعبها الصديق نحو المزيد من التقدم والرخاء.

إن العلاقات المصرية القبرصية، لطالما كانت وستظل علاقات تاريخية ممتدة، تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضارى والتبادل الإنسانى الغنى والقيم الرفيعة التى تجمعنا، فضلاً عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة بحكم القرب الجغرافى، والتعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء فى جوارنا الإقليمى.

والإثنين الماضى، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى، مثمناً دور مصر الرائد فى الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلى والدولى.

وقد شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كافة الأصعدة، لاسيما مع إمارة دبى، بما انعكس إيجاباً على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دبى مع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولى، لاسيما فى ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وقد ثمن الرئيس المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، مؤكداً فى هذا السياق حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصرى، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التى تتيحها.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى "المائدة المستديرة للشركات الناشئة المليارية"، وذلك على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، وبحضور مسؤولى عدد من كبريات هذه الشركات فى عدة مجالات منها تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلى الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، المصرى والأجنبى، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.

كما تم فى هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك فى ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادى المصرى"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، وبحضور ممثلى عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

‎وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض الوزراء الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى كافة القطاعات، وعرض المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى أنشطة ومشروعات الصندوق فى مختلف المجالات.

‎وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التى تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسى الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسى، وإنشاء صندوق مصر السيادى كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التى تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية فى هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دبى مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك فى القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها فى مصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، وخاصةً فى ضوء الدور المهم الذى قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك فى العملية التنموية فى مصر.

كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، والتى ساهمت فى صمود الاقتصاد فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الثلاثاء الماضى ـ فى دبى مع نجلاء بودن، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

وقد أكد الجانبان عمق الروابط التى تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك فى مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس فى هذا الصدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء فى تونس.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ موسيس كوريا، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذى قام بتسليم رسالة خطية للرئيس من الرئيس الكينى "ويليام روتو"، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وأوضح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرسالة تضمنت أيضاً طلب تقديم مصر دعمها للمساعى الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا)، لاسيما فى ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015، كما أن مصر من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء فى اللجنة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندى "بول كاجامى"، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصرى، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً، أمس الخميس، مع "نيكوس خريستودوليدس" الرئيس المُنتخب الجديد لجمهورية قبرص، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً لقبرص، فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 12 فبراير الجارى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن التمنيات للرئيس القبرصى المنتخب بالتوفيق والسداد فى قيادة قبرص الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.

وفى هذا السياق، أكد الرئيسان خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها، والتى تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن استنادها لإرث غنى ومتنوع من التبادل الإنسانى والتمازج الحضارى الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة فى ظل القيادة القبرصية الجديدة، بما يخدم تطلعات وآمال شعبى البلدين، ويسهم فى تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء فى الجوار الإقليمى وعلى الساحة الدولية.