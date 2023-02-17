وزير التنمية: توفير 94 قطعة أرض لإنشاء مخازن لخدمة التغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذاً لتكليفات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسى الجديد 2023/2024.

وأوضح بيان صحفى، أن الأراضى ستكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف استعداداً للعام الدراسى القادم 2023/2024 ، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تنفيذ منظومة التغذية المدرسية بصورة سليمة تضمن سلامة الوجبات فى كل مراحل تداولها.

وأكد هشام آمنة، أنه تم توفير 51 موقعا فى 21 محافظة بعد موافقة مجموعة العمل برئاسة ممثل من مجلس الوزراء وتضم عدة وزارات منها وزارة التنمية المحلية، وجارى الانتهاء من معاينة المواقع المرشحة فى 3 محافظات هى (البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء)، مؤكدا سعى الوزارة من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المواقع التى يتم اختيارها بالمحافظات المستهدفة، لابد أن تنطبق عليها المواصفات الفنية لمخازن التوزيع طبقاً للاشتراطات المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفى حال تعذر ذلك ستستخدم أى محافظة مخازن الشركة الموردة للوجبات داخل نطاقها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تمت الموافقة على 4 مواقع لإنشاء المخازن فى كل من مراكز أبو تيج وأسيوط وديروط ومنفلوط بمحافظة أسيوط، ومراكز ومدن الفيوم وأطسا وطامية وأبشواى بمحافظة الفيوم، ومغاغة والمنيا وبنى مزار وسمالوط بمحافظة المنيا، وقليوب البلد وحى شرق شبرا الخيمة والخانكة بمحافظة القليوبية، والمنزلة وأجا ونبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية.

كما تمت الموافقة على 3 مواقع فى كل من مراكز طهطا وأخميم والمراغة بمحافظة سوهاج، ونصر النوبة وأسوان والرديسية بمحافظة أسوان، والعلمين ومرسى مطروح وسيدى برانى بمحافظة مطروح، ومدن الشهداء وتلا وحى شرق شبين الكوم بالمنوفية، والواسطى وبنى سويف وببا بمحافظة بنى سويف.

وأضاف آمنة أنه تمت الموافقة على موقعين فى كل من أحياء غرب و العامرية بالإسكندرية ومدينتى حوش عيسى وايتاى البارود بمحافظة البحيرة، ودمياط القديمة والجديدة بمحافظة دمياط، والإسماعيلية والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والحسينية وفاقوس بمحافظة الشرقية، كما تمت الموافقة على موقع واحد فى كل من مركز دشنا بمحافظة قنا، ومطوبس بكفر الشيخ، وحى فيصل بالسويس، وحى الضواحى ببورسعيد إضافة إلى مدينة الأقصر.

وأوضح "آمنة" أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على سرعة الانتهاء من الإجراءات والمعاينات اللازمة للانتهاء من توفير الأراضى المطلوبة لإنشاء المخازن المطلوبة.

وأوضح أن وزارة التخطيط ستخصص مبلغ 1,1 مليار جنيه خلال العامين القادمين لسرعة إنشاء المخازن، وانتظام الوجبات، بما يساعد على تحسين صحة التلاميذ خاصة فى الأماكن النائية والفقيرة، التى تشهد تسرباً من التعليم، وانتشار أمراض التقزم والانيميا والسمنة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ايجاد جيل من الأصحاء يمثل قضية أمن قومى، ويعد أحد أفضل أنواع الاستثمار فى المستقبل لخلق جيل قوى يمكنه من بناء المستقبل فى أحسن صوره.