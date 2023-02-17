قطع المياه عن مناطق فى القاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق: حدائق القبة وحمامات القبة وشارع مصر والسودان ومنشية الصدر بالكامل وقيادة حرس الحدود، بدءا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 صباح غد السبت.





وأرجعت الشركة انقطاع المياه، نظرا للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم، بشارع عبدالمجيد سليم وكوبرى القبة المجاور لسور المترو. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يجرى الاتصال بالخط الساخن 125.

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