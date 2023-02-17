طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - الارصاد الجوية

وذكرت الأرصاد أنه يسود طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 09

6 أكتوبر 18 08

بنهـا 18 09

دمنهور 18 11

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 19 08

السويس 18 08

العريش 18 09

رفح 18 08

رأس سدر 22 06

نخل 16 05

كاترين 12 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 22 12

الإسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 18 10

السلوم 15 08

سيوة 18 04

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 12

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 12

شلاتين 25 13

حلايب 21 14

أبو رماد 22 14

رأس حدربة 22 13

الفيوم 19 06

بنى سويف 19 06

المنيا 20 05

أسيوط 20 06

سوهاج 21 06

قنا 22 07

الأقصر 23 07

أسوان 24 08

الوادى الجديد 21 07

أبوسمبل 22 07